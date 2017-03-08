Сборная России стала четвёртой в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Сборная России в составе Екатерины Мошковой, Валерии Васнецовой, Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова заняла четвёртое место на этапе Кубка IBU в Отепя. Победу одержала сборная Германии. Вторыми стали норвежцы, третьими — украинцы.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя. Смешанная эстафета
1. Германия (Каролин Хорхлер, Марион Дайгентеш, Маттиас Дорфер, Давид Цобель) – 1:14.34,6 (0+7).
2. Норвегия (Каролине Эрдаль, Сигрид Неросен, Синдре Петтерсен, Фредрик Йесбакк) – +20,8 (1+6).
3. Украина (Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко) – +39,9 (1+12).
4. Россия (Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов) – +40,4 (1+11).
5. Франция (Клоэ Шевалье, Энора Латюльер, Аристид Бегю, Антонен Гигонна) – +2.46,0 (0+15).