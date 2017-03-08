Дальмайер: усталость в ногах и голове сейчас больше, чем несколько недель назад

Немецкая биатлонистка, завоевавшая пять золотых и одну серебряную награду на прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене, поделилась ожиданиями от этапа Кубка мира в Контиолахти. 23-летняя спортсменка является лидером общего зачёта Кубка мира.«С нетерпением жду гонок в Финляндии. Я понимаю, что это заключительные старты сезона. Усталость в ногах и голове сейчас больше, чем несколько недель назад», — приводит слова Дальмайер RP Online.Этап Кубка мира в Контиолахти пройдёт 10-12 марта.