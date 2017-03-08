Кокс стала чемпионкой мира в могуле, Пертахия – четвёртая

Австралийкапервенствовала на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который стартовал в Сьерра-Неваде, в могуле. Серебро завоевала француженка, бронзу – канадка. Россиянкизаняли четвёртое и шестое места.В соревнованиях мужчин чемпионом мира стал японец. Медали завоевали французи канадец. Лучший из россиянтолько на 25-м месте.1. Бриттни Кокс (Австралия) – 83,63.2. Перрин Лаффон (Франция) – 82,51.3. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 80,74.4. Марика Пертахия (Россия) – 77,54…6. Регина Рахимова (Россия) – 75,77.1. Икума Хорисима (Япония) – 88,54.2. Бенжамин Каве (Фрацния) – 87,11.3. Майкл Кингсбери (Канада) – 82,85…25. Андрей Махнёв (Россия) – 75,02…30. Егор Ануфриев (Россия) – 72,38.31. Евгений Гедрович (Россия) – 71,88.