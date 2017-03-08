Кокс стала чемпионкой мира в могуле, Пертахия – четвёртая

Австралийка Бриттни Кокс первенствовала на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который стартовал в Сьерра-Неваде, в могуле. Серебро завоевала француженка Перрин Лаффон, бронзу – канадка Жюстин Дюфур-Лапойнт. Россиянки Марика Пертахия и Регина Рахимова заняли четвёртое и шестое места.
В соревнованиях мужчин чемпионом мира стал японец Икума Хорисима. Медали завоевали француз Бенжамин Каве и канадец Майкл Кингсбери. Лучший из россиян Андрей Махнев только на 25-м месте.
Фристайл. Чемпионат мира. Сьерра-Невада, Испания
Женщины. Могул
1. Бриттни Кокс (Австралия) – 83,63.
2. Перрин Лаффон (Франция) – 82,51.
3. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 80,74.
4. Марика Пертахия (Россия) – 77,54…
6. Регина Рахимова (Россия) – 75,77.
Мужчины. Могул
1. Икума Хорисима (Япония) – 88,54.
2. Бенжамин Каве (Фрацния) – 87,11.
3. Майкл Кингсбери (Канада) – 82,85…
25. Андрей Махнёв (Россия) – 75,02…
30. Егор Ануфриев (Россия) – 72,38.
31. Евгений Гедрович (Россия) – 71,88.