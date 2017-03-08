Препарат, который использовал Б. Уиггинс, может быть полностью запрещён

Всемирное антидопинговое агентство может полностью запретить использование триамцинолона — вещества, в злоупотреблении которого подозревается пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира британец Брэдли Уиггинс, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление гендиректора ВАДА Оливье Ниггли.
Именитый велогонщик утверждает, что использовал триамцинолон с разрешения врачей, поскольку имел проблемы с дыханием. В настоящее время данный препарат действительно может быть использован во внесоревновательное время, а в редких случаях — даже во время соревнований, если у спортсмена есть необходимые справки. Ниггли считает, что нынешняя система далека от совершенства и может быть использована для получения несправедливого преимущества. Он объявил, что вопрос о полном запрете применения триамцинолона в спорте рассмотрит рабочая группа.