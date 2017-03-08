Комарова: не говорю детям, что предстоит адский труд, а рассказываю свою историю

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2004 года в плаваниирассказала о работе тренером в своей школе плавания.«На просмотр ко мне пришли восемьдесят человек! И это при том, что мы не давали никакой рекламы. Просто бросили клич, что Станислава Комарова набирает группу. Мы взяли всех! Бывают, конечно, «неплавучие» дети, но я убеждена, что из каждого ребёнка, если с ним заниматься, что-то может получиться. Кстати, моя основная группа состоит как раз из того первого набора. Две мои девочки — уже чемпионки Москвы, мальчики подтягиваются. Я получаю от тренерской работы невероятное удовольствие. Энергетику, которую дают дети, ни с чем не сравнить.Хочу ли вырастить олимпийского чемпиона? Конечно. Я спортсменка, а значит, амбициозный человек. И если раньше тренерская деятельность была моим хобби, то сейчас я хочу, чтобы мои дети добились своего максимума. Правда, пока они ещё маленькие, и мне хочется дольше подержать их в спортивной сказке. Я не говорю им сразу, что им предстоит адский труд, я просто рассказываю им свою историю, дозирую информацию, а они делают выводы сами», — приводит слова Комаровой «Лайф».