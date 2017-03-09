Руководители федераций тяжёлой атлетики России и США провели переговоры

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР)и главный исполнительный директор Федерации тяжёлой атлетики СШАвстретились в Анахайме, чтобы обсудить направления сотрудничества между двумя федерациями. В 2017 году Анахайм примет чемпионат мира по тяжёлой атлетике.Руководители национальных федераций договорились встретиться еще раз — в России в мае, чтобы Эндрюс лично мог убедиться, что Россия, как и любая другая страна, — за чистый спорт и открыто ведёт борьбу с допингом.«Рад слышать о прогрессе, достигнутом президентом Агапитовым в реформировании Федерации тяжёлой атлетики России. Мы и впредь намерены поддерживать новую администрацию ФТАР, поскольку они стремятся к прозрачному и чистому участию в спорте. Сильная, но чистая Россия — большой плюс для спорта. С нетерпением жду посещения России и возможности убедиться в работе, которую президент Агапитов и его команда уже проделали», — приводит слова Эндрюса пресс-служба ФТАР.