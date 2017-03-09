Дальмайер: я наслаждалась гонками в Пхёнчхане, это придаёт мне уверенности

Немецкая биатлонистка, завоевавшая пять золотых и одну серебряную награду на прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене, оценила своё выступление на этапе Кубка мира в Пхёнчхане и поделилась ожиданиями от соревнований в Контиолахти, которые стартуют 10 марта.«В Южной Корее для меня всё складывалось прекрасно с самого начала. Рада, что хорошо выступила там после чемпионата мира. Особенно я осталась довольна стрельбой. Я наслаждалась гонками, и это придаёт мне уверенности перед следующим сезоном.С нетерпением жду гонок в Финляндии. У меня хорошие воспоминания о Контиолахти. В последний раз я выступала здесь два года назад. Для нашей сборной и меня лично это были успешные соревнования», — цитирует Дальмайер DSV.