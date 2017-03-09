НОК Швеции потребует ужесточить правила применения препаратов от астмы

Глава Национального олимпийского комитета Швеции Питер Рейнебо сообщил, что шведская сторона намерена потребовать от Международной федерации лыжного спорта и Международного олимпийского комитета ужесточить правила применения спортсменами препаратов от астмы, сообщает NRK. Рейнебо выразил надежду на то, что изменения произойдут ещё до Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
«Важно рассмотреть этот вопрос с медицинской и этической точек зрения. Мы выступаем за ужесточение правил и хотим, чтобы FIS и МОК сделали шаг в этом направлении», — сказал Рейнебо.