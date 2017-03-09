Загоруйко победила в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя, Никулина — третья

Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко победила в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка IBU в Отепя. Третье место заняла её соотечественница Анна Никулина. Второй стала Юлия Швайгер из Австрии.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Анастасия Загоруйко (Россия) – 22.09,7 (1).
2. Юлия Швайгер (Австрия) – +5,8 (0).
3. Анна Никулина (Россия) – +7,0 (0).
4. Валерия Васнецова (Россия) – +11,6 (1)…
13. Ульяна Кайшева (Россия) – +33,1 (2).
14. Ольга Шестерикова (Россия) – +35,9 (0)…
19. Екатерина Мошкова (Россия) – + 59,4 (2).