Исинбаева: бороться с допингом — это моя миссия и смысл новой жизни

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поблагодарила Олимпийский комитет России и комиссию спортсменов ОКР за своё выдвижение в члены наблюдательного совета РУСАДА.
«Выражаю благодарность ОКР и комиссии спортсменов ОКР в лице олимпийской чемпионки Софьи Великой за оказанное доверие и выдвижение моей кандидатуры в новый наблюдательный совет РУСАДА. Бороться с допингом и защищать права наших чистых спортсменов — это моя миссия и смысл новой жизни. Будьте уверены, я не подведу», — написала Исинбаева в своём аккаунте в «Инстаграме».