В 2010 году велокоманда Sky тестировала «Виагру» с целью улучшения результатов

Британская велокоманда Sky в своём тренировочном лагере в 2010 году проводила тестирование препарата для улучшения потенции «Виагра» с целью возможного улучшения результатов, сообщает Daily Mail.В 2008 году Всемирное антидопинговое агентство рассматривало вопрос включения этого препарата в список запрещённых, так как он способствует расширению сосудов и увеличению притока крови. Тем не менее решение о запрете принято не было.За Sky ранее выступал пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по велоспорту британец, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.