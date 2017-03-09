«СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш» в 1-й игре 1/4 финала плей-офф ЧР по бенди

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в первом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду разгромил новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 15:5. Вторая игра в серии до трёх побед состоится в Хабаровске 10 марта.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 15:5 (8:3).
Голы: Шардаков, 6 (1:0); Бондаренко, 7 (2:0); Шубин, 17 (2:1); Анисимов, 19 (2:2); Петровский, 22 (3:2); Ган, 25 (3:3); Рязанцев, 28 (4:3); Рязанцев, 31 (5:3); Грановский, 33 (6:3); Бондаренко, 35 (7:3); Ишкельдин, 36 (8:3); Бондаренко, 50 (9:3); Ишкельдин, 53 (10:3); Бондаренко, 65 (11:3); Шардаков, 68 (12:3); Фагерстрём, 72 (13:3); Исалиев, 77 (13:4); Рязанцев, 78 (14:4); Шардаков, 81 (15:4); Доровских, 86 (15:5).
Счёт в серии: 1-0.