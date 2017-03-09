Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя, Волков — второй

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Отепя. Второе место занял его соотечественник Алексей Волков. Третьим стал норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Александр Логинов (Россия) – 25.14,0 (1).
2. Алексей Волков (Россия) – +12,4 (0).
3. Хенрик Л’Абн-Лунд (Норвегия) – +27,9 (1)…
8. Александр Поварницын (Россия) – +40,4 (1).
9. Тимур Махамбетов (Россия) – +42,1 (0)…
22. Юрий Шопин (Россия) – +1.34,6 (1)…
41. Кирилл Стрельцов (Россия) – + 2.29,5 (1).