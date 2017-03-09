Жуков: надеемся, что восстановление РУСАДА произойдёт до мая

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал избрание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства и оценил перспективы восстановления статуса РУСАДА.
«Учредителями РУСАДА являются ОКР и Паралимпийский комитет России. В наблюдательный совет вошли семь членов. Председателем наблюдательного совета избрана Исинбаева. Я считаю, это хороший выбор, у неё великолепная репутация. Мы надеемся, что российская антидопинговая система заработает как можно быстрее. Сегодня пробы берут иностранные допинг-системы, но количество намного меньше, чем надо. Например, в прошлом году было взято около 3 тыс. проб, в 2017-м предполагается около 6 тыс. проб, а РУСАДА планирует брать около 20 тыс. проб.
Выборы проходили в тесном контакте с ВАДА, были выполнены все рекомендации. В частности, в наблюдательный совет вошёл космонавт Рязанский. Теперь наблюдательному совету предстоит выбрать нового генерального директора РУСАДА, что, думаю, может произойти до конца марта. После выборов генерального директора агентство будет сформировано.
Мы надеемся, что восстановление РУСАДА произойдёт до мая», — цитирует Жукова «Р-Спорт».