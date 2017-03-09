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Команда Свердловской области победила на Всероссийской спартакиаде инвалидов

9 марта 2017, четверг. 15:53. Другие
В Ханты-Мансийске успешно прошла II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов. Команда Свердловской области с результатом 4923,8 балла одержала победу в итоговом зачёте. На второй строчке завершили выступления спортсмены Удмуртской республики (4461,6 балла). В последний рабочий день Спартакиады сборная Санкт-Петербурга поднялась на третье место (2539,5 балла).

Самой успешной лыжной командой на Спартакиаде с учётом всех групп инвалидности (слепые, глухие и с повреждением ОДА) стала сборная Республики Удмуртия, которая завоевала 18 медалей (4-6-8). На втором месте расположилась команда Свердловской области — 10 наград (4-5-1), на третьем — команды Кировской и Курганской областей (4-1-0).

В личном зачёте в последний день Спартакиады первыми на старт вышли лыжники с поражением ОДА. Каждой команде, составленной из двух-четырёх спортсменов, предстояло преодолеть четыре этапа по 2,5 км. Уверенную победу в гонке одержала команда Республики Удмуртия. Вторыми финишировали представители Свердловской области. Третьими — лыжники Алтайского края.

Глухие спортсмены выступали в смешанной эстафете 4х2,5 км. Победила команда Удмуртии. Вторыми стали лыжники из Пензенской области. Третьими к финишу пришли спортсмены Курганской области.

Командам, составленным из слепых спортсменов, также предстояло преодолеть четыре этапа по 2,5 км. Победу праздновала сборная Красноярского края, для которой эстафетное золото стало первым за все дни Спартакиады. На финише они обогнали сборную Удмуртии и Пермского края соответственно.

В заездах в параллельном слаломе у сноубордистов (глухие спортсмены) победила Елизавета Шанаурина из Москвы. Второй стала Виктория Соболева из Санкт-Петербурга. Малый финал за бронзу выиграла Валерия Онучина.

Среди юношей награда высшего достоинства досталась ещё одному спортсмену из Москвы Никите Китаеву. Серебряным призёром стал Антон Расторопов из Свердловской области, бронзовым — Глеб Кривцов из Санкт-Петербурга.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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