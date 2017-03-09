«Енисей» вышел вперёд в серии с «Волгой» в 1/4 финала плей-офф ЧР по бенди

Красноярский «Енисей» в первом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду победил «Волгу» из Ульяновской области со счётом 9:4. Вторая игра в серии до трёх побед состоится в Красноярске 10 марта.«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область) — 9:4 (6:1).: Вдовенко, 6 (1:0); Шевцов, 26 (2:0); Викулин, 28 (3:0); Вдовенко, 29 (4:0); Шевцов, 32 (5:0); Цыцаров, 44 (5:1); Шевцов, 45 (6:1); Ларионов, 50 (6:2); Ахметзянов, 54 (7:2); Насонов, 60 (8:2); Ларионов, 64 (8:3); Рязанов, 77 (8:4); Прокопьев, 86 (9:4).: 1-0.