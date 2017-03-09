Логинов: внешне я не слишком эмоционален, но внутри испытываю радость

Россиянин, выигравший спринт на этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония), прокомментировал свой успех.«Может, я не слишком эмоционален внешне, но внутри испытываю радость. Мне, как и любому человеку, каждая победа приносит максимум удовольствия.Сегодня было преимущество у тех, кто стартовал раньше. Поздним номерам было сложнее из-за изменившихся условий на трассе», — приводит слова Логинова официальный сайт Международного союза биатлонистов.Напомним, что вторым в спринте стал ещё один россиянин Алексей Волков.