Федерация лыжного спорта Норвегии оплатит судебные расходы по «делу Йохауг»

Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила взять на себя расходы по судебному процессу, которая была дисквалифицирована на 13 месяцев за употребление допинга, но Международная федерация лыжного спорта оспорила этот вердикт в Спортивном арбитражном суде.«Для нас очень важно помогать Йохауг в такой трудной ситуации, ведь к употреблению запрещённого препарата привела ошибка врача сборной», – приводит слова главы комитета по лыжным гонкам федерацииТКЛ.Расходы на процесс по «делу Йохауг» уже составили 78 тыс. евро.