Касперович: чего скрывать, было желание видеть Сергея Устюгова в биатлоне

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал намерениевыступить на чемпионате России по лыжным гонкам.«Этот вопрос нам ещё предстоит обсудить с Антоном. У нас ведь примерно в те же сроки будет биатлонный чемпионат России. Но тут вопрос в задаче, которую спортсмену ставит его личный тренер. Мы, конечно, не против. У Шипулина получился неплохой сезон и простартовка с сильнейшими лыжниками ему не навредит. Наоборот это отличная возможность сравнить скорости.Что касается Сергея Устюгова, то сложно сказать, насколько хорошим он бы стал биатлонистом. Но я Сергея прекрасно помню. Он выделялся еще в юниорской и молодежных командах. И у нас, чего скрывать, было желание видеть его в биатлоне. Тем более он парень фактурный, а это для нашего вида плюс. Но у Устюгова очень хорошо получается в лыжах, и это здорово. Когда у нас появится свой Устюгов в биатлону? А немного осталось. Я могу уверенно об этом сказать. Посмотрите, какая молодёжь у нас подрастает. Особенно в мужской группе. Есть замечательные юноши, юниоры, переходный состав. Поэтому потерпите чуть-чуть – и всё будет», — приводит слова Касперовича «Спорт-экспресс».