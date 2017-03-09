Российские рапиристки выиграли командные соревнования на юниорском ЧЕ

Россиянки Аделя Абдрахманова, Марта Мартьянова, Белла Кулаева и Виктория Юсова выиграли командные соревнования шпажисток на первенстве Европы по фехтованию среди юниоров и юношей в Пловдиве. Среди шпажисток представительницы России Ирина Охотникова, Дарья Филина, Айзанат Муртазаева и Анастасия Солдатова стали четвёртыми, а победили итальянки.В командном турнире саблистов Константин Лоханов, Андрей Гладков, Анатолий Костенко и Владислав Поздняков заняли второе место, уступив в финале итальянцам.1. Италия.2. Россия.3. Франция.1. Россия.2. Польша.3. Италия.1. Италия.2. Франция.3. Польша.4. Россия.