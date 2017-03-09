Российские рапиристки выиграли командные соревнования на юниорском ЧЕ

Россиянки Аделя Абдрахманова, Марта Мартьянова, Белла Кулаева и Виктория Юсова выиграли командные соревнования шпажисток на первенстве Европы по фехтованию среди юниоров и юношей в Пловдиве. Среди шпажисток представительницы России Ирина Охотникова, Дарья Филина, Айзанат Муртазаева и Анастасия Солдатова стали четвёртыми, а победили итальянки.
В командном турнире саблистов Константин Лоханов, Андрей Гладков, Анатолий Костенко и Владислав Поздняков заняли второе место, уступив в финале итальянцам.
Фехтование. Первенство Европы среди юниоров и юношей. Пловдив, Болгария
Юниоры. Сабля. Командные соревнования
1. Италия.
2. Россия.
3. Франция.
Юниорки. Рапира. Командные соревнования
1. Россия.
2. Польша.
3. Италия.
Юниорки. Шпага. Командные соревнования
1. Италия.
2. Франция.
3. Польша.
4. Россия.