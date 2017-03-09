Хадарин пробился в финал чемпионата мира по сноуборду в слоуп-стайле

Россиянинпоказал 16-й результат в квалификации соревнований по слоуп-стайлу на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) и вышел в финал. Его соотечественникстал 19-м и завершил борьбу за награды. Победил в квалификации новозеландецСреди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала японка. Россиянкизаняли 18-е, 23-е и 29-е места соответственно и не пробились в финал.