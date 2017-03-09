Хадарин пробился в финал чемпионата мира по сноуборду в слоуп-стайле

Россиянин Владислав Хадарин показал 16-й результат в квалификации соревнований по слоуп-стайлу на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) и вышел в финал. Его соотечественник Михаил Матвеев стал 19-м и завершил борьбу за награды. Победил в квалификации новозеландец Карлос Гарсиа Найт.
Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала японка Мияби Оницука. Россиянки Софья Фёдорова, Анастасия Жукова и Елена Костенко заняли 18-е, 23-е и 29-е места соответственно и не пробились в финал.