Экс-судья CAS: Йохауг надо готовиться к увеличению срока дисквалификации

Бывший судья Спортивного арбитражного судапрокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта обжаловать дисквалификацию норвежской лыжницы«Я бы рекомендовал Йохауг выбрать судей из соседних с Норвегией стран. Только ни в коем случае не финнов. И лучше не выбирать голландцев или датчан.При этом Йохауг надо готовиться к тому, что её дисквалификация будет увеличена. Какова вероятность этого? Понятия не имею. Остаётся только надеяться, что CAS отклонит апелляцию», — приводит слова Мелтведта NRK.Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев за употребление допинга, но FIS потребовал увеличить срок наказания.