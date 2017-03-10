Авербух: на ЧМ по фигурному катанию в составе сборной России едут сильнейшие

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал выбор состава сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля.
«Всё очень прогнозируемо. Слава богу, все без травм. Соответственно, едут сильнейшие. Здесь нет ничего нового ни для кого — ни для специалистов, ни для кого-то ещё.
Была небольшая интрига: будут ли менять состав в женской команде, поскольку Елена Радионова выиграла Универсиаду и имеет хороший послужной список. Но было принято решение, что остался состав тот же, что и был на чемпионате Европы. Других неожиданностей никаких не произошло», — приводит слова Авербуха НСН.