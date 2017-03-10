Юрист призвал НОК США лишить аккредитации Федерацию гимнастики страны

Юристпризвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации Федерацию гимнастики США в связи со скандалом с сексуальными домогательствами к спортсменкам. В открытом письме он сообщил, что представляет интересы более 70 девочек и женщин, ставших жертвами насилия со стороны бывшего врача сборных США по гимнастике, сообщает USA Today.Нассар был арестован в декабре в рамках федерального расследования распространения детской порнографии. Он обвиняется в растлении десятков пациентов в период с 1996 по 2015 год. Против Нассара выдвинуты около 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера за последние 20 лет.«Федерация гимнастики США не внушает доверия в вопросе защиты детей. Федерация должна быть привлечена к ответственности и реорганизована», — говорится в письме.