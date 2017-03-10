Мамун: пока из спорта я не уходила, я в сборной, ещё могу продолжить выступать

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике, семикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка Россиисообщила, что пока не завершила карьеру и ещё может продолжить выступления. В феврале глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Россиисказала, что на сегодняшний день на Мамун не рассчитывает.«Пока мая карьера на паузе. Болит спина — заканчиваю восстановление. Были гала-концерты, а дальше нужно восстанавливаться — спина беспокоит и в обычной жизни. Пока что из спорта я не уходила, я в сборной, ещё могу продолжить выступать.Пока что отдыхаю и не делаю никаких заявлений. Решение приму потом. Это будет зависеть от здоровья, всё же оно — самое главное, убеждаюсь в этом каждый раз. Как сказала Дарья Шкурихина, если вдруг и закончишь, а после этого захочется вернуться — приди в зал и попробуй, чтобы потом не жалеть. Я точно сделаю в соответствии с внутренними ощущениями.Гимнастика меня никогда не отпустит, я уверена. Тренировать пока не тянет, но… Пока это всё догадки. У меня есть любимое хобби — рисование. Так что, может, что-то дизайнерское...» — цитирует Мамун «Спорт-экспресс».