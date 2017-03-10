«СКА-Нефтяник» победил «Сибсельмаш» во 2-й игре 1/4 финала плей-офф ЧР по бенди

Хабаровский «СКА-Нефтяник» во втором матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду обыграл новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 10:6 и повёл в серии 2-0.«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 10:6 (7:1): Бондаренко, 5 (1:0); Ган, 17 (1:1); Ким, 20 (2:1); Шардаков, 21 (3:1); Ишкельдин, 34 (4:1); Бондаренко, 39 (5:1); Антипов, 40 (6:1); Разянцев, 45 (7:1); Исалиев, 49 (7:2); Исалиев, 64 (7:3); Бондаренко, 66 (8:3); Леонов, 68 (8:4); Доровских, 70 (8:5); Бондаренко, 75 (9:5); Разянцев, 76 (10:5); Маврин, 88 (10:6).: 2-0.Третья игра в серии до трёх побед состоится в Новосибирске 14 марта.