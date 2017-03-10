Отстранённые российские лыжники вошли в состав участников чемпионата России

Россияне, отстранённые Международной федерацией лыжного спорта, вошли в состав участников чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдёт в Ханты-Мансийске (24 марта — 2 апреля) и Апатитах (8-9 апреля), сообщает официальный сайт ФЛГР.21 февраля CAS отклонил запрос всех отстранённых лыжников, кроме Ивановой, на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти.После скандала с участием Вылегжанина в чемпионате Удмуртии FIS в письме в ФЛГР разрешила отстранённым лыжникам только тренироваться со сборной.