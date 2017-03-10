Крэйвен: дверь для участия РФ в Паралимпиаде-2018 открыта, всё в руках ПКР

В Бонне состоялась встреча руководства Международного паралимпийского комитета с делегацией Госдумы РФ в составепо поводу восстановления статуса Паралимпийского комитета России.Стороны обсудили критерии восстановления статуса ПКР. МПК настаивает на том, что восстановление произойдёт лишь после полного выполнения всех требований.Глава рабочей группы МПКсообщил, что встреча прошла в позитивном ключе: «ПКР в курсе всех критериев и МПК приветствует поддержку со стороны Госдумы. Мы поддерживаем диалог и позитивные рабочие отношения с ПКР. Ключевым вопросом являются материальные и культурные изменения в России. Наш диалог должен быть воплощен на практике. Важно, чтобы российские власти и ПКР адекватно оценивали данные из доклада Макалерна. Важнейшим моментом также является возвращение статуса РУСАДА. Я верю, что Госдума поддержит усилия РУСАДА».По словам главы МПК, российские паралимпийцы не могут принимать участие в соревнованиях пока статус ПКР не восстановлен, но отметил, что «дверь для участия россиян в Играх-2018 открыта. Всё в руках ПКР, они знают, что нужно делать».