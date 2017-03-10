Васильев: Бессеберг не остаётся на посту главы IBU, поэтому решил отнять ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал решение Международного союза биатлонистов лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.«Бессеберг уже заявил, что точно не будет баллотироваться на пост главы IBU. Поэтому ему…До лампочки? Примерно так. Если б он хотел и дальше остаться на этом посту, он подумал бы сто раз, прежде чем такое решение принять. Ведь многие страны не согласны с этим решением.Это только так кажется, что все единодушно объединились в борьбе против России. Ничего подобного. Большинство членов IBU против этой возни с отъёмом у России чемпионата мира — 2021. Об этом руководство IBU прекрасно знает. А насчёт Бессеберга… Он рекомендации МОК перед уходом на пенсию выполнил. Чтоб его не дёргали… В общем, надо бороться, надо нанимать хороших адвокатов и подавать в гражданский суд. Правда на нашей стороне, – цитирует Васильева „Советский спорт“.