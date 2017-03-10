Феофанова опровергла информацию о своих финансовых трудностях

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по прыжкам с шестом Светлана Феофанова на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что мошенники создали петицию, с помощью которой намеревались собрать средства якобы для помощи легкоатлетке. Феофанова заверила, что никаких материальных затруднений не испытывает.
«Осторожно, мошенники! Дорогие друзья! Кто-то создал петицию в мою честь. Сначала я смеялась, потом задумалась, а сейчас не знаю, что и делать. В общем, на change.org сидят товарищи, которые не совсем, видимо, честные и прикрываются нашими именами. Хочу успокоить всех! У меня всё хорошо! Я не нуждаюсь в финансовой помощи и не терплю нужды! В коммунальной сфере тоже всё отлично.
Поэтому не подписывайте ничего, не переводите никуда денег и так далее! Это развод честных и сердобольных людей!» — написала Феофанова.