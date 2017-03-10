Смолин: МПК просит ПКР максимально быстро продвинуться по «дорожной карте»

Вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумырассказал о ходе обсуждения восстановления статуса ПКР с руководством Международного паралимпийского комитета в Бонне.«По итогам встречи российской делегации с руководством МПК стало понятно, что от нас хотят трёх вещей: максимально быстрого продвижения по „дорожной карте“, которая была согласована на прошлой встрече 20 декабря. По большинству пунктов — всего их 76 — есть быстрое продвижение, но есть и проблемные пункты. Все пункты так или иначе связаны с допингом.Хотя восстановление РУСАДА от ПКР зависит не сильно, это общий процесс. А невосстановление не мешает спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях, например, Федерация лёгкой атлетики России участвует в международных соревнованиях под нейтральным флагом, хотя нарушений там было больше, чем в паралимпийском спорте.Есть поручение президента Следственному комитету максимально объективно разобраться в нарушениях, но одного поручения нашим коллегам в МПК, видимо, мало. Они хотят, чтобы появились по крайней мере обвиняемые. При условии выполнения этих пунктов нам обещано решение на уровне переговоров, которое позволило бы российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде независимо от сроков истечения квалификационных соревнований.А несерьёзно могу сказать ещё такую вещь: под конец встречи Вячеслав Фетисов пошутил, что отличным подарком к его дню рождения 20 апреля было бы восстановление в правах ПКР», — цитирует Смолина «Интерфакс».