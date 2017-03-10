«Байкал-Энергия» победил «Кузбасс» во 2-м матче 1/4 финала плей-офф ЧР по бенди

Иркутский «Байкал-Энергия» во втором матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду победил кемеровский «Кузбасс» со счётом 9:4.«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 9:4 (5:2).: Земцов, 12 (0:1); Егорычев, 34 (1:1); Борисенко, 35 (1:2); Егорычев, 36 (2:2); Егорычев, 37 (3:2); Иванушкин, 40 (4:2); Иванушкин, 43 (5:2); Иванушкин, 47 (6:2); Егорычев, 50 (7:2); Исмагилов, 56 (8:2); Тремаскин, 58 (9:2); Швецов, 72 (9:3); Иванов, 88 (9:4).: 2-0.Третья игра в серии до трёх побед состоится в Кемерово 14 марта.