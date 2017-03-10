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Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Гараничев — 23-й

10 марта 2017, пятница. 17:40. Другие
Француз Мартен Фуркад одержал победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал сегодня, 10 марта, в Контиолахти. Вторым стал чех Ондржей Моравец, а замкнул тройку призёров норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Лучший российский результат — 23-е место Евгения Гараничева.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.17,0 (1).
2. Ондржей Моравец (Чехия) +0,6 (0).
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +9,4 (0).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +12,1 (0).
5. Арнд Пайффер (Германия) +22,3 (0).
6. Симон Эдер (Австрия) +23,0 (1).
7. Андрей Расторгуев (Латвия) +25,1 (1).
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +30,2 (1).
9. Юлиан Эберхард (Австрия) +42,0 (2).
10. Михаэль Рёш (Бельгия) +42,3 (0)…
23. Евгений Гараничев (Россия) +1.07,3 (2)…
27. Матвей Елисеев (Россия) +1.11,3 (1)…
29. Антон Шипулин (Россия) +1.14,3 (3)…
38. Антон Бабиков (Россия) +1.28,4 (0)…
60. Максим Цветков (Россия) +2.15,9 (2)…
94. Дмитрий Малышко (Россия) +3.30,4 (4).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Мартен Фуркад Матвей Елисеев Эмиль Хегле Свендсен
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