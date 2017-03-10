М. Фуркад выиграл общий зачёт в спринтерских гонках на КМ по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в общем зачёте спринтерских гонок текущего сезона на Кубке мира. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард, а замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Лучший российский результат — восьмое место Антона Шипулина.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт спринтов
1. Мартен Фуркад (Франция) — 430.
2. Юлиан Эберхард (Австрия) — 314.
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 255…
8. Антон Шипулин (Россия) — 200…
15. Максим Цветков (Россия) — 153…
24. Евгений Гараничев (Россия) — 109…
28. Антон Бабиков (Россия) — 100…
39. Дмитрий Малышко (Россия) — 78…
75. Юрий Шопин (Россия) — 8.