Фуркад: рекорд Бьорндалена не был моей целью с начала сезона

Французский биатлонистпрокомментировал победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где он побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей за сезон.«После стрельбы я знал, что проигрываю всего пять секунд, а это совсем немного. Понимал, что гонка в моих руках. Постепенно я отыгрывал отставание на последнем круге, и на последнем спринте мне осталось отыграть всего две секунды. Конечно, у меня было преимущество в знании ситуации. Мне нравится трасса в Контиолахти. Здесь я выиграл свою первую гонку, а в 2012 году у нас были отличные битвы с Эмилем. Я доволен своей победой, что смог опередить трёх парней, кто не был в Пхёнчхане и имел преимущество.Я всегда стараюсь побеждать и доволен, что установил очередной рекорд — 13 побед за сезон. Это не было моей целью с начала сезона, но когда я узнал, что иду на рекорд, постарался превзойти достижение Бьорндалена. Лыжные условия здесь великолепные, особенно для конца сезона. Я стараюсь на сто процентов концентрироваться на последних соревнованиях в конце сезона и не думать раньше времени об отпуске. Думаю, трасса понравится всем атлетам», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.