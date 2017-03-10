Моравец: когда Фуркад подошёл на две секунды, я понял, что это плохой знак

Чешский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где он завоевал серебряную медаль.«Сегодня была та же трасса, что и на Кубке IBU, но более серьёзные соперники. Когда на последней отсечке Мартен подошёл на две секунды, я понял, что это плохой знак для меня. Хоть я и проиграл 0,6 секунды на финише, но рад этой гонке. Я думаю, что для меня стало преимуществом то, что соревновался здесь уже две недели, не летал в Корею и хорошо отдохнул дома. Я рад, что это стало верным выбором, хотя многие спрашивают меня, почему я не еду в Корею. Контиолахти — моё любимое место для соревнований ещё с 2005 года, когда я здесь выигрывал медаль юниорского чемпионата мира. Мне нравятся трасса и рубеж, на котором бывает сильный ветер», — передаёт слова Моравеца спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.