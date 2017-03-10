Свендсен: пять подиумов в сезоне — гораздо больше, чем я рассчитывал добиться

Норвежский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где он замкнул тройку призёров.«Я тоже думаю, что решение не ехать в Корею было верным. Я старался сократить число стартов в последней части сезона, но при этом сумел отдохнуть и забраться на подиум. Тренировался немного, восстанавливал силы и надеюсь, что в последние две недели Кубка мира буду в хорошей форме. Для меня пять подиумов в этом сезоне — гораздо больше, чем я рассчитывал добиться, так как подготовка была не очень хорошая и летом были определённые проблемы. Надеюсь и завтра провести успешную гонку и побороться за подиум. Первая десятка будет стартовать в 40 секундах, и гонка будет очень плотная и интересная», — передаёт слова Свендсена спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.