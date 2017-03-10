Исинбаева: надеюсь, наши спортсмены выступят в Пхёнчхане под российским флагом

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая недавно было переизбрана председателем наблюдательного совета РУСАДА, рассказал о главных задачах на текущем этапе.
«В начале декабря, после того как Министерство спорта вышло из числа учредителей, был избран новый состав наблюдательного совета, который я возглавила. Состоялся ряд заседаний, но в феврале, в соответствии с рекомендациями ВАДА, были внесены изменения в устав РУСАДА, поэтому необходимо было провести новые выборы председателя наблюдательного совета.
Главное сейчас для нас — восстановить работоспособность российской антидопинговой системы. И начать надо с возвращения соответствия РУСАДА, то есть сделать так, чтобы тестированием на нашей территории снова занялось российское агентство. МОК прямо заявил: российские спортсмены будут подвергнуты очень тщательному контролю в преддверии Игр в Пхёнчхане. У российских спортсменов будут брать гораздо больше образцов допинг-проб, чем у спортсменов из других стран. Думаю, мы должны с этим согласиться. Даже чисто технически это очень непростая задача. Для вашего понимания: английское антидопинговое агентство, которое в настоящий момент осуществляет контроль в нашей стране, взяло за прошлый год около 3 тыс. проб. Увеличить данный объём можно, только вернув соответствие РУСАДА. У нас есть «дорожная карта», согласованная с ВАДА. Мы ожидаем, что в мае они объявят о восстановлении статуса РУСАДА.
Мне больно говорить о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом. Самое важное — чистым спортсменам не должны отказывать в их праве принимать участие в соревнованиях, мы выступаем против принципа коллективной ответственности. Мы считаем, что это несправедливо, когда чистые спортсмены не могут реализовывать свой потенциал из-за ошибок других. Если единственная возможность для не принимавших допинг спортсменов соревноваться — это участие под нейтральным флагом, то я не могу не принять этого, но хочу сказать, что сложившаяся ситуация, по моему мнению, совершенно несправедлива. Однако я надеюсь, что наши спортсмены, в особенности паралимпийцы, смогут принять участие в Олимпийских играх в Южной Корее именно под российским флагом — флагом страны, в которой они родились и где они живут», — сказала Исинбаева в интервью RT.