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175 лет назад 2016
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Бьорндален: у Домрачевой всегда будет возможность поработать с норвежками

10 марта 2017, пятница. 20:22. Другие
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал возможное сотрудничество своей жены Дарьи Домрачевой с его соотечественницами при подготовке к Олимпийским играм—2018.

«С практической точки зрения в этом есть положительные стороны. Но это будет зависеть от того, как Дарья впишется в норвежскую систему подготовки. Её система тренировки очень отличается от системы норвежских спортсменок. Это различные подготовительные философии, и не уверен, что Дарья превосходно впишется. Да и нет гарантий, что ей от этого будет польза. Она пробовала многие системы тренировок, но больших успехов добилась с теми, которые использует в последние годы. Может быть, Дарья попробует другие методики.

В любом случае этой весной мы должны обдумать все варианты и решить, что будем делать в предолимпийском сезоне. Как бы то ни было, у Дарьи всегда будет возможность поработать с норвежскими девушками», — приводит слова Бьорндалена VG.
Источник: VG Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Домрачева Уле-Эйнар Бьорндален
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10 марта 2017, пятница
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