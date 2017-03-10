Бьорндален: у Домрачевой всегда будет возможность поработать с норвежками

Норвежский биатлонистпрокомментировал возможное сотрудничество своей женыс его соотечественницами при подготовке к Олимпийским играм—2018.«С практической точки зрения в этом есть положительные стороны. Но это будет зависеть от того, как Дарья впишется в норвежскую систему подготовки. Её система тренировки очень отличается от системы норвежских спортсменок. Это различные подготовительные философии, и не уверен, что Дарья превосходно впишется. Да и нет гарантий, что ей от этого будет польза. Она пробовала многие системы тренировок, но больших успехов добилась с теми, которые использует в последние годы. Может быть, Дарья попробует другие методики.В любом случае этой весной мы должны обдумать все варианты и решить, что будем делать в предолимпийском сезоне. Как бы то ни было, у Дарьи всегда будет возможность поработать с норвежскими девушками», — приводит слова Бьорндалена VG.