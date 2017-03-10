М. Фуркад: ещё я бы хотел побить рекорд Форсберг — 14 побед за сезон

Французский биатлонист, побивший рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед за сезон, отметил, что был бы не против превзойти и достижение шведки, которой удалось за сезон завоевать 14 золотых медалей.«Думаю, моя победа была для Уле-Эйнара как укол в сердце. Но он знает, что я побил рекорд только потому, что он сам поставил планку так высоко. Ещё я бы хотел побить рекорд Форсберг — 14 побед за сезон. Это доставило бы мне большое удовольствие, но будет непросто», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.