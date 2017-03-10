Косилов назначен заместителем министра спорта РФ

Сергей Косилов назначен заместителем министра спорта Российской Федерации, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
«Назначить Косилова Сергея Васильевича заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Министерство спорта России возглавляет Павел Колобков. Его заместителями также являются Павел Новиков и Марина Томилова. Косилов ранее занимал должность первого заместителя директора ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».