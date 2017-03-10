Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Виролайнен — 4-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Финляндии. Второе место завоевала немка Лаура Дальмайер, а замкнула тройку призёров белоруска Дарья Домрачева. Лучший результат среди россиянок показала Дарья Виролайнен, остановившаяся в шаге от пьедестала.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 19.18,4 (0).
2. Лаура Дальмайер (Германия) +18,3 (1).
3. Дарья Домрачева (Беларусь) +20,4 (0).
4. Дарья Виролайнен (Россия) +34,8 (0).
5. Сюзан Данкли (США) +34,9 (1).
6. Лиза Виттоцци (Италия) +37,0 (0).
7. Селия Эмони (Франция) +39,8 (1).
8. Анаис Шевалье (Франция) +42,7 (0).
9. Мари Дорен-Абер (Франция) +45,3 (1).
10. Анна Магнуссон (Швеция) +46,0 (0)…
23. Екатерина Шумилова (Россия) +1.08,2 (0).
24. Ирина Старых (Россия) +1.09,3 (2)…
40. Ирина Услугина (Россия) +1.35,4 (1)…
58. Виктория Сливко (Россия) +2.03,3 (1).