Виролайнен: главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где она остановилась в шаге от пьедестала.«Самое хорошее впечатление от того, что сегодня было хорошее самочувствие. Самое главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно. Но и в принципе результат. Я рада, что заехала в «шестёрку» лучших. Стартовать в последней группе было моим желанием. Тренеры спросили мои предпочтения, и я сказала, что хочу в четвёртую группу. Ещё я вспоминала индивидуальную гонку на чемпионате мира. Там Екатерина Юрлова стартовала на последних номерах. Так что, может, и из-за этого», — передаёт слова Виролайнен спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.