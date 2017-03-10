Шипулин: завтра я встану и буду бороться до победного, чтоб семья мной гордилась

Российский биатлонистпообещал бороться до конца в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти ради своей семьи.«В спорте бывает разное… Сегодня я опять выступил плохо! Прошу прощения за это у болельщиков! Завтра, возможно, будет лучше… В этом и есть весь спорт. Я был очень расстроен результатом, но когда приезжаешь в отель и жена скидывает такое фото, забываешь обо всём, понимая, что в этом твоя главная победа! И пусть сегодня не повезло, пусть сегодня ты хуже других… А вот есть где-то там далеко-далеко человечек, ради которого ты готов стараться и забыть все неудачи… В мыслях только одно: завтра я встану и буду бороться до конца, до победного, чтобы сын, жена, семья мной гордились!» — написал Антон в своём «инстаграме».