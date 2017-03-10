ВАДА недовольно назначением Исинбаевой на ключевой пост в РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило недовольство назначением двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на ключевую роль в российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ВВС.
Ранее Исинбаева подвергала жесткой критике деятельность ВАДА. В частности, санкции отношении в российских легкоатлетов, отстранённых от участия в Олимпиаде-2016, она назвала «вопиющим политическим заказом». ВАДА считает, что назначение Исинбаевой не согласуется с планами необходимых реформ. ВАДА ждёт оценку факту назначения от своего Независимого наблюдательного комитета.
Сама же Исинбаева после назначения главой наблюдательного совета РУСАДА заявила, что будет контролировать всё и всех, так как есть только одна попытка, чтобы очистить спорт от допинговой грязи.