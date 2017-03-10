Экхофф: возможно, теперь я смогу устроить себе в апреле каникулы

Норвежская биатлонисткапрокомментировала свою победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти.«Я провела идеальную гонку. Запомню этот момент. Я была не уверена в себе физически и психологически. Но я очень довольна стрельбой, особенно на «стойке». Она мне действительно удалась. На лыжне я просто расслабилась и делала свою работу. Когда закрывались мишени, это было отличное чувство. Раньше такого не было. Здорово, что всё наладилось в конце сезона. Возможно, теперь я смогу устроить себе в апреле каникулы, хотя раньше этого не планировала», — приводит слова Экхофф NRK.