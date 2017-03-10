Мякяряйнен: это был один из самых трудных дней в моей маленькой биатлонной жизни

Финская биатлонисткаизвинилась перед своими болельщиками за свой результат в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где она стала лишь 49-й, допустив по два промаха на каждом из двух огневых рубежей.«Это был один из самых трудных дней в моей маленькой биатлонной жизни. Никогда не хотела пробежать одну из худших гонок в карьере перед домашними трибунами, но случается всякое. Чувствую себя просто ужасно, и я прошу прощения у тех, кто верил в меня. Но жизнь продолжается», — написала Мякяряйнен в своём «Инстаграме».