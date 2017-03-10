Международная федерация флорбола приостановила членство России из-за долгов

Международная федерация флорбола (IFF) временно приостановила членство Национальной федерации флорбола России (НФФР) из-за невыплаты долгов словацкой федерации, сообщает пресс-служба IFF. Первоначально задолженность следовало погасить ещё в конце 2016 года, но и к началу марта 2017 года НФФР лишь признала долг и обещала ликвидировать его в скором времени. IFF не оставалось ничего другого, как приостановить членство российской федерации с 6 марта.
Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях, включая чемпионат мира, игрокам запрещены трансферы в команды других стран.
В случае выплаты долга приостановление членства России будет отменено.