Юрлова выступит на чемпионате России по биатлону в Увате

Чемпионка мира по биатлонунамерена принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Увате с 23 по 30 марта, о чём сообщил личный тренер спортсменки Анатолий Хованцев.«Насколько я знаю, Екатерина готовится к чемпионату России в Увате и планирует там выступать. Завтра сюда, в Контиолахти, приедет отец Кати Виктор Юрлов — он работает с ней сейчас как тренер, помогает вернуться в форму после рождения ребёнка. Обсудим с ним все детали, после чего сможем точнее сказать о планах Екатерины», — приводит слова Хованцева «Лыжный спорт».В Увате состоится основная часть чемпионата России — спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты, а затем турнир переедет в Тюмень, где спортсмены пробегут мегамасс-старты и суперспринт.