Четверо россиян выступят в четвертьфиналах ЧМ по шорт-треку

Четверо россиян пробились в четвертьфинал чемпионат мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), на дистанции 500 метров. У женщин это Софья Просвирнова, выигравшая свой предварительный забег, а также Екатерина Константинова, отобравшаяся со второго места.
У мужчин шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место в квалификационном забеге, а олимпийский чемпион в эстафете Семён Елистратов – третье.
Та же четвёрка продолжает борьбу за медали на дистанции 1000 метров. Просвирнова свой предварительный забег выиграла, Ан, Елистратов и Константинова прошли отбор со вторых мест.