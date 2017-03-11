Четверо россиян выступят в четвертьфиналах ЧМ по шорт-треку

Четверо россиян пробились в четвертьфинал чемпионат мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), на дистанции 500 метров. У женщин это, выигравшая свой предварительный забег, а также, отобравшаяся со второго места.У мужчин шестикратный олимпийский чемпионзанял второе место в квалификационном забеге, а олимпийский чемпион в эстафете– третье.Та же четвёрка продолжает борьбу за медали на дистанции 1000 метров. Просвирнова свой предварительный забег выиграла, Ан, Елистратов и Константинова прошли отбор со вторых мест.