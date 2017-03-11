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Четверо россиян выступят в четвертьфиналах ЧМ по шорт-треку

11 марта 2017, суббота. 00:11. Другие
Четверо россиян пробились в четвертьфинал чемпионат мира по шорт-треку, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), на дистанции 500 метров. У женщин это Софья Просвирнова, выигравшая свой предварительный забег, а также Екатерина Константинова, отобравшаяся со второго места.

У мужчин шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан занял второе место в квалификационном забеге, а олимпийский чемпион в эстафете Семён Елистратов – третье.

Та же четвёрка продолжает борьбу за медали на дистанции 1000 метров. Просвирнова свой предварительный забег выиграла, Ан, Елистратов и Константинова прошли отбор со вторых мест.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктор Ан Софья Просвирнова
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